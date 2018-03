IN: Tante Lillys Kochkunst

Sprint-Star Usain Bolt schwärmt von der Kochkunst seiner Tante. «Vor jedem Wettkampf gibt mir dieses Essen die Power, um zu siegen.

Usain Bolt verriet die Ursache seiner Schnelligkeit: Tante Lillys Kochkunst.

Foto: Michael Kappeler – DPA

Wenn es irgendwie möglich ist, kommt meine Tante Lilly mit zu den Wettkämpfen in aller Welt», schreibt der Olympiasieger und Weltrekordler in einem Gastbeitrag für das Frauenmagazin «Für Sie». «Und kann sie einmal nicht dabei sein, lasse ich mich nach ihren jamaikanischen Rezepten bekochen.» Bei den Olympischen Spielen in London werde die Konkurrenz groß sein. «Ich bin der schnellste Mann der Welt – und will es noch lange bleiben. Um Gold zu gewinnen, setze ich auch diesmal auf Tante Lillys Kochkunst», sagte Bolt.