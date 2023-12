Verkehr

Montabaur

In Sanierung von Autobahnnetz flossen 411 Millionen Euro

Rund 411 Millionen Euro sind dieses Jahr in die Modernisierung der Autobahnen in Rheinland-Pfalz, im Saarland sowie in den Regionen Südhessen und Rhein-Main geflossen. Rund die Hälfte sei in «den konstruktiven Ingenieurbau», vor allem in den Erhalt und den Neubau von Brücken, investiert worden, teilte die Autobahn GmbH des Bundes an der regionalen Niederlassung West in Montabaur am Freitag mit.