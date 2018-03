Das Leben im olympischen Dorf fühlt sich nach Ansicht von Turnerin und Goldmedaillen-Gewinnerin Gabrielle Douglas wie das in der Highschool an. «Wir treffen lauter Athleten aus allen möglichen Ländern», sagte die 16-jährige US-Amerikanerin.

«Aber wenn uns die besonders beliebten Leute zu sich an den Tisch einladen, dann gehen wir sofort dahin.» Das Essen sei super, und die Zimmergröße sei auch in Ordnung. Besonders in Erinnerung werde ihr der Moment bleiben, als sie Prinz Williams Frau Kate begegnete. «Sie kam einfach zu uns und hat ganz locker mit uns gesprochen. Ziemlich cool.»