IN: Nach Olympia heiraten

Nach den Spielen ist vor der Hochzeit: Viele Athleten des britischen Olympia-Teams werden in den kommenden Monaten heiraten. Jessica Ennis und Victoria Pendleton werden nach ihren Gold-Medaillen auch goldene Ringe bekommen.

Auch Siebenkampf-Olympiasiegerin Jessica Ennis wird heiraten.

Foto: Diego Azubel – DPA

Ed McKeever, der im Kajak-Sprint Gold gewonnen hat, kann sich nun wieder mit der Hochzeitsplanung befassen, die er zuvor seiner Verlobten überlassen hatte. Der Ruderer Zac Purchase wird in zwei Wochen in London heiraten. Und Marathon-Schwimmerin Keri-Anne Payne wird mit Olympia-Schwimmer David Carry in fünf Wochen den Bund fürs Leben schließen.