Eine Milliarde Menschen in aller Welt haben die begeistert gefeierte Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele von London im Fernsehen gesehen. Schätzte zumindest die englische Regierung.

Die Eröffnung der Spiele fand weltweites Interesse.

Foto: Friso Gentsch – DPA

In Großbritannien wurde die von Star-Regisseur Danny Boyle inszenierte Eröffnung – wie zuvor von Organisationschef Sebastian Coe versprochen – das größte Fernsehereignis der Geschichte. 27 Millionen Menschen auf der Insel sahen die Eröffnungsfeier am Freitagabend in der BBC.