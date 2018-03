In Maxsain erleben 90 Fans in 90 Minuten neun Tore

Kein Teaser vorhanden

SG Haiderbach/Sessenhausen – Spfr Eisbachtal II 1:1 (1:0). Sie tanzten nur eine Halbzeit lang, die Spieler der SG Haiderbach. "Da haben wir einfach zu viele Chancen verschenkt", trauerte SG-Trainer Jürgen Kalski einer höheren Führung nach. Das 1:0 hatte Andreas Krobb (19.) erzielt. Zur Schlüsselszene kam es nach der Pause: In der 50. Minute sah Philipp Böhm nach einem Foul bei klarer Tormöglichkeit die Rote Karte. Den fälligen Elfmeter verwandelte Eisbachtals Marcel Scherer zum Ausgleich. Kalski: "Danach haben wir vor 80 Zuschauern in Unterzahl dagegen gehalten und uns den Punkt verdient."

SG Selters/Maxsain – SV Thalhausen 6:3 (4:1). Neun Tore in 90 Minuten erlebten 90 Zuschauer in Maxsain. Dazu ein knapper Kommentar von SG-Abteilungsleiter Kurt Christ: "Den Chancen nach hätten wir gut und gerne mehr als zehn Treffer erzielen müssen. Jens Mückenheim zum Beispiel traf per Elfmeter nur den Pfosten." Seine Mannschaft hatte die Partie ganz überlegen gestaltet und ließ nach einem 4:1 zur Pause nie Zweifel am Sieg aufkommen. Die Tore schossen: 1:0 Boris Pieper (5.), 1:1 Kevin Wranik (29.) 2:1 Marc Hummerich (32.), 3:1, 4:1 Malte Ringsdorf (35., 36.), 4:2 Eric Siegel (54.), 5:2 Malte Ringsdorf (75.), 6:2 Christopher Koch (85.), 6:3 Philipp Zimmer (86.).

SG Puderbach II – Union Sessenbach 4:1 (2:0). Bis zur 15. Minute wurde die Partie von beiden Mannschaften gleichermaßen bestimmt. Doch danach starteten die Puderbacher durch und fanden sich nach einer kämpferischen Leistung bei einem Halbzeitstand von 2:0 wieder. Nach der Pause nutzte die SG ihre Überlegenheit weiter aus und steigerte das Ergebnis auf ein 3:0 durch Oliver Vith, der somit seinen Hattrick perfekt machte. Selbst das vermeintliche Zurückfinden in die Partie der Union durch das 3:1 hinderte die Heimmannschaft nicht daran, diese Begegnung mit einem klaren 4:1-Heimsieg vor etwa 30 Zuschauern zu beenden und sich somit vorerst aus dem Tabellenkeller zu verabschieden. Die Torschützen: 1:0, 2:0, 3:0 Oliver Vith (28., 38. 53.), 3:1 Jan-Philipp Freisberg (70.), 4:1 Sebastian Stein (82.).

SG Horressen/Elgendorf – Spvgg Horbach 3:1 (3:0). Mit einer frühen Führung der SG Horressen/Elgendorf und zwei weiteren Treffern in der ersten halben Stunde gegen die Spvgg Horbach sicherte sich der Tabellenvorletzte in einer eher unspektakulären Begegnung drei wichtige Punkte. Bei hoher Luftfeuchtigkeit verflachte die Partie nach munterem Auftakt zusehends, und die etwa 120 Zuschauer erlebten zwar ein äußerst fair geführtes Spiel, das jedoch außer den Toren kaum Höhepunkte aufzuweisen hatte. Bereits in der 11. Minute schoss Daniel Paulus die SG in Führung. Durch weitere Treffer von Daniel Wilhelm (16.) und Michael Skorus (29.) vor der Pause war die Partie frühzeitig entschieden. Daran änderte auch der Horbacher Anschlusstreffer (80.) durch Ivan Diehl nichts mehr.

SG Herschbach/Schenkelberg – SV Nauort 3:2 (2:0). Die etwa 100 Zuschauer sahen eine ansehnliche erste Halbzeit der Herschbacher Akteure, die nach Treffern von Mäher Mroue (18.) und Jan Köberer (27.) mit einer passablen Führung in die Kabine gehen konnten. Doch die Gäste legten nach der Halbzeit noch einmal nach und schossen den Anschlusstreffer durch Patrick Theisen in der 60. Minute. Die direkte Antwort der Heimmannschaft mit dem 3:1 gab Marcel Hoffmann zwei Minuten später. Der erneute Anschlusstreffer zum 3:2 durch Dirk Volkmann (80.) bedeutete für die Nauorter lediglich Ergebniskosmetik.

VfL Oberlahr-Flammersfeld – SG Niedererbach/Dreikirchen 3:1 (0:1). Mit einer eher ereignislosen ersten Halbzeit startete die Begegnung des Tabellenersten VfL Oberlahr gegen die SG Niedererbach. Erst kurz vor der Pause gingen die Gäste mit einem Treffer von Michael Pörtner (44.) in Führung und konnten sich vorerst gegen eine durchaus spielbestimmende Mannschaft glücklich schätzen. Doch der VfL startete in der zweiten Halbzeit richtig durch und drehte die Partie mit drei Toren in Folge durch Ibica Grbavac (61.) und Thomas Slesiona (67., 72) zum 3:1-Endstand. Dass es bei drei Gegentoren für die Gäste blieb, verdankten diese ihrem Torwart Roman Büttner, der nicht nur die 50 Zuschauer überzeugte, sondern auch die Heimmannschaft mit seinen Glanzparaden schier zur Verzweiflung brachte. har/dt