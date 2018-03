IN: «Good Luck»

Aus unserem Archiv

Wo oft Millimeter und Hundertstel entscheiden, kommt es zumeist auch auf das Quäntchen Glück an. Kein Wunder also, dass beim Internet-Kurznachrichtendienst Twitter seit Beginn der Olympischen Spiele in London schon mehr als 1,2 Millionen Mal die Worte «Good Luck» (Viel Glück) gezwitschert wurden.