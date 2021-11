In Gardeuniform – Moto Guzzi V 85 TT Guardia d’Onore

SP-X/Mandello/Italien. Neben der Firmengründung vor 100 Jahren feiert die Motorradmarke Moto Guzzi 2021 noch ein zweites Jubiläum: Seit 75 Jahren fährt die Garde des italienischen Präsidenten auf Motorrädern vom Comer See. Das neue Sondermodell V85 TT Guardia d’Onore soll an diese Tradition erinnern und Kunden zudem mit einigen Extras erfreuen.

Zu diesen gehört eine Sonderlackierung in Schwarz mit weißen Streifen, was dem traditionellen Look der Präsidentengarde entspricht. Darüber hinaus bietet die Variante Anbauteile wie seitliche Zusatzscheinwerfer, Hauptständer, Motorschutzbügel und die große Touring-Windscheibe. Technisch bleibt die V85 TT hingegen unverändert. Der V2 leistet also 59 kW/80 PS und macht die Reiseenduro bis 195 km/h schnell.

Da es sich bei der Guardia d’Onore um eine auf 1.946 Exemplare limitierte Version handelt, stehen auf dem oberen Teil der Lenkerklemmung noch Modellname und eine individuelle Seriennummer. Die begrenzte Stückzahl ist der Verweis auf das Jahr 1946, dem Zeitpunkt als die Präsidentengarde erstmalig auf Moto Guzzi umsattelte. Preise für das vermutlich um 13.000 Euro teure Sondermodell nennt Moto Guzzi noch nicht.

Mario Hommen/SP-X