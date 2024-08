Seit ein französisches Magazin enthüllte, dass es noch eine Telefonzelle im Land gibt, rufen dort Menschen aus der ganzen Welt an. Touristen und Einheimische nehmen in einer elsässischen Gemeinde ab.

Anzeige

Murbach (dpa). «Allô, bonjour!» («Hallo, guten Tag») – so meldet sich Marie-Line Le Gourrierec in der Telefonzelle der kleinen elsässischen Gemeinde Murbach. Zuvor hat es in der unscheinbaren Kabine am Rande des Dorfparkplatzes unablässig geklingelt.

«Ah, Sie rufen aus Nantes an», sagt Le Gourrierec, die in den Vogesen Urlaub macht. «Kommen Sie ins Elsass, es ist schön, und es gibt viel zu sehen», empfiehlt die Westfranzösin und verabschiedet sich. Danach vermerkt sie den Anruf mit Uhrzeit in einem abgegriffenen Schulheft, das ist der Kabine ausliegt.

Bewohnerin Marie-Claude König nimmt einen Anruf entgegen. Seit ein französisches Magazin berichtete, dass Murbach in Elsass die landesweit letzte freistehende und noch funktionierende Telefonzelle hat, klingelt es dort ständig. (zu dpa: «In Frankreichs letzter Telefonzelle klingelt es permanent») Foto: Florian Bodenmüller/DPA

Seitdem das französische Magazin «Paris Match» im vergangenen Monat berichtete, die Murbacher Telefonzelle mit der Seriennummer 468 sei die letzte ihrer Art im Land, wird es in der Kabine kaum noch still. Das sechseckige Telekommunikationsrelikt, dessen Türen fehlen, wurde zu einer Touristenattraktion.

Antworten kann jeder

Gelegentlich nehmen Anwohner oder Besucher den blauen Hörer ab. Feste Regeln gibt es in der abgeschiedenen Kommune in der Nähe von Guebwiller im Département Haut-Rhin nicht. «Jeder kann antworten. Und dann fragt man, woher diese Leute anrufen, und man schreibt ihren Namen auf», berichtet Anwohnerin Marie-Claude König. «Wir finden das total étonnant (erstaunlich)», sagt die Elsässerin mit Blick auf den Rummel.

Die Gemeinde kann zu dem raren Objekt mit Retro-Charme nicht viel sagen. Man wisse noch nicht einmal, wann die Zelle vom damaligen nationalen Telekomunternehmen France Télécom aufgestellt wurde, heißt es aus dem Rathaus.

Betreiber: Noch drei öffentliche Telefone im Land

Ein Sprecher des Nachfolgekonzerns Orange bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass Murbach in der Tat die letzte noch funktionierende Kabine im ganzen Land hat. Daneben gebe es noch zwei weitere «Publiphones», also öffentliche Telefone, beispielsweise in einem Rathaus. Aber eben nicht in einer Zelle. An den zusammen drei verbliebenen Geräten könne man nicht mehr bezahlen. «Es ist nur noch möglich, einen Anruf entgegenzunehmen.»

Eigentlich ist Murbach unweit zur Grenze zu Baden-Württemberg für seine mächtige Abtei aus dem Mittelalter bekannt. Inzwischen werde vom örtlichen Touristenführer auch auf die neue Attraktion des Dorfes mit rund 170 Bewohnern hingewiesen, also die Telefonzelle, berichtet Besucherin Le Gourrierec. Die Gemeinde liegt in einem Gebiet, das in Frankreich schlicht «Zone blanche» («weiße Zone») genannt wird. Eine Mobilfunkverbindung ist also je nach Standort schlecht oder gar nicht möglich.

Touristin: «Irgendwie im falschen Film»

«Also, ich finde es megaskurril», meint die deutsche Touristin Renate Gebhard. Sie kam auch für die Abtei nach Murbach und entdeckte dabei die klingelnde Telefonzelle. «Ich habe jetzt gedacht, in bin irgendwie im falschen Film.»

Die kuriose Zelle löste inzwischen in vielen Medien und sozialen Netzwerken Interesse aus. Im zerfledderten Anrufheft auf der Ablage stehen Namen aus Frankreich, Belgien, der Schweiz, der französischen Karibikinsel Guadeloupe und Kanada.