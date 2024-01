In Diethardt verschwand eine Mühle spurlos

In Diethardt lassen sich drei Mühlen mit einiger Mühe nachweisen. Die schon seit dem 18. Jahrhundert der Müllerfamilie Schmidt gehörende Schmidtmühle in der oberen Dorfhälfte ist bis heute eine Augenweide und arbeitete noch bis weit in die Nachkriegszeit hinein, während eine zweite in der unteren Hälfte, wahrscheinlich die Kulemühle des Pfarrers Eisenwald, wohl schon im 18.