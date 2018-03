In der Rheinlandliga warten neue Herausforderungen auf die SG Altendiez/Diez-Freiendiez

Kein Teaser vorhanden

Die Neuzugänge des Neu-Rheinlandligisten SG Altendiez/Diez-Freiendiez, hinten von links: Lara Hoffmann (VfR 07 Limburg), Charlotte Wuth (eigene Jugend). Vorne von links: Ronja Losert (eigene Jugend), Jasmin Stahl (SV Wilsenroth), Kristin Zulic (eigene Jugend).

Foto: Andreas Hergenhahn

Es lässt sich gut an, was die neu formierte Mannschaft auf dem Platz zeigt. "Wir haben eine recht spielstarke junge Elf beisammen", sieht auch Abteilungsleiter Björn Dietrich der ersten sportlichen Herausforderung nicht erst seit dem überraschenden 2:1-Testspielsieg der SG gegen den Regionalliga-Aufsteiger TuS Ahrbach optimistisch entgegen.

Zwar wird am Sonntag mit der 23-jährigen Jessica Löffler die "Seniorin" der Altendiezerinnen wegen ihres Urlaubs noch fehlen, doch die jungen passionierten Mädchen wollen zeigen, was sie am Ball so alles drauf haben. Mit Lina Rudolf, Sina Berger, Joelle Welter und Charlotte Wuth hat die SG gleich vier Talente von den B-Juniorinnen in den Kader der ersten Mannschaft hochgezogen. Mit Innenverteidigerin Kathrin Kleeberger, den beiden Mittelfeldmotoren Jessica Löffler und Angelina Prohl sowie den beiden treffsicheren Angreiferinnen Pia Schäfer und Lara Hoffmann, dem Neuzugang vom VfR Limburg 07, verfügt die SG über eine stattliche Achse, mit der nicht nur die Klasse gehalten werden soll, sondern der Verein sich Richtung Mittelfeld orientieren will.

Die Partie bei der SG Andernach, die in der abgelaufenen Runde im rheinländischen Oberhaus immerhin den fünften Platz belegt hatte, sieht Björn Dietrich als Fingerzeig auf das an, was den Neuling in der neuen Umgebung erwartet. "Wir zählen sie zu den Spitzenmannschaften der Klasse. Da hat sich einiges in den vergangenen Jahren entwickelt", zollt er den Rheinländern ein großes Kompliment für die Bemühungen in Sachen Frauenfußball. Als Favoriten auf den Gewinn der Meisterschaft hat Dietrich indessen den FC Bitburg und Regionalliga-Absteiger SV Dörbach ausgemacht.

Dass in der Rheinlandliga der Fußball so richtig beginnt, wissen Baier, Dietrich und Co. "Die Mannschaften sind viel gleichwertiger auf allen Positionen besetzt und haben keine ausgeprägten Schwachstellen mehr. Zudem sind Tempo und technisches Niveau der Spielerinnen wesentlich höher. Da überspringt man quasi zwei Klassen." Ein Quantensprung ist der Aufstieg auch in Sachen Organisation und Aufwand. Mit Kommlingen, Issel II, Bitburg und Dörbach kommen gleich vier der starken Kontrahenten aus dem Großraum Trier. Da werden bei An- und Abreise viele Stunden im Bus verbracht. Doch wer sich an der Ostsee vorbereitet, den wird dieser Stress garantiert nicht schocken...