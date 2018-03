In der Kreisstadt stehen alle auf dem Prüfstand

Kein Teaser vorhanden

Gestrauchelt, aber noch nicht gefallen: Der TuS Oberwinter (vorn mit Jonas Jaber) hat nach einigen Punktverlusten zuletzt mit dem Heimsieg gegen Rheinböllen seine Titelchancen zumindest gewahrt. Nun muss sich das Team beim Tabellen-13. TuS Immendorf behaupten.

Foto: Vollrath

SG Soonwald Tiefenbach – FC Gönnersdorf (Sa., 17 Uhr). Endlich mal wieder gewonnen: Mit dem 2:1-Heimsieg gegen die SF Höhr-Grenzhausen hat der FC Gönnersdorf ein schier endlose Zeit ohne Sieg beendet. Der letzte datiert aus der Hinrunde vom 4:1-Heimsieg am 15. Oktober gegen – den nächsten Gegner, die SG Soonwald. "Das ist schon ein ganzes Stück her", meint auch FC-Trainer Günther Kramprich.

Gedanken darüber, dass seine Mannschaft nun in kollektiver Freude darüber den Bodenkontakt verlieren könnte, macht er sich keine. "Ich habe eine pflegeleichte Mannschaft", meint er: "Die Jungs sind selbstkritisch, darum herrscht bei uns jetzt auch keine Euphorie."

Dazu besteht auch kein Anlass. Schließlich hat Gönnersdorf mit dem Sieg nur die Hoffnung auf den Klassenverbleib am Leben gehalten, mehr auch nicht: "Sonst hätten wir die Tür zumachen können. Es war nur das erste von sechs Schlüsselspielen. Jetzt haben wir noch fünf", sagt Kramprich.

Und in denen muss seine Mannschaft noch einige Punkte sammeln. Mindestens 31, kalkuliert der Trainer, "besser aber 33". 23 stehen erst zu Buche. Dass immer noch eine Reihe wichtiger Spieler fehlt, allen voran Timo Schmidgen, Christian Heuser und Manuel Schmitz, will der Trainer gar nicht zum wiederholten Mal betonen: "Die, die da sind, haben ja bewiesen, dass sie es auch können."

TuS Immendorf – TuS Oberwinter (So., 14.30 Uhr). An der Ausgangslage hat sich für den TuS Oberwinter am vergangenen Wochenende kaum etwas geändert. Der TuS hat gewonnen, Tabellenführer TSV Emmelshausen auch. Nur die SG Mendig/Bell hat Federn gelassen mit dem 1:1 gegen den nächsten Gegner TuS Immendorf. Der hat damit nach dem 3:2 gegen die SG Mülheim-Kärlich erneut gegen eine Spitzenmannschaft positiv überrascht.

Der TuS jedenfalls möchte weiterhin offiziell nicht mehr den Aufstieg zum Thema machen, schaut weiter nur auf sich und hofft auf Ausrutscher der Konkurrenz. Für den Fall der Fälle möchte man bereit sein.

Aus dem Wunsch aufzusteigen, hat der TuS keinen Hehl gemacht. Zwei Jahre nach dem am Ende ebenso überraschenden wie dramatischen Abstieg wäre der Verein für die Rückkehr in die Rheinlandliga bereit – mit Tomas Lopez. Der ist jetzt schon seit 2004 als Trainer für die erste Mannschaft verantwortlich, davor für die Reserve, davor hat er jahrelang in der ersten Mannschaft gespielt. In all den Jahren war die beiderseitige Übereinkunft über ein weiteres Engagement in der Folgesaison nur eine Formsache. In diesem Jahr nicht.

"Es war das erste Mal, dass wir uns nicht frühzeitig einig waren", räumt Lopez ein: "Es waren einige Dinge nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe." Das ist mittlerweile anders. Eine Personalie, an der Lopez viel liegt: Manuel Malacho wird in der kommenden Saison sein Co-Trainer. Sein langjähriger Gefährte und Kollege ist nach einer Unterbrechung wieder Abteilungsleiter und soll dies, verschärft mit Blick auf die erste Mannschaft, auch bleiben. "Wir haben hier in den letzten Jahren etwas aufgebaut und wollen das auch weiterführen", so Lopez.

SG Leimbach/Adenau/Reifferscheid – SG Mülheim-Kärlich II (So., 14.30 Uhr). Erstmals in diesem Jahr wird die Hocheifel-SG ein Heimspiel auf dem Rasenplatz im Stadion in Adenau austragen. Dort sollen gegen die Reserve der SG Mülheim-Kärlich die letzten noch fehlenden Punkte für den Klassenverbleib eingefahren werden. Denn die folgenden Gegner, SG Eintracht Mendig/Bell und der TuS Oberwinter, sind bekanntlich keine Laufkundschaft. "Und ich habe kein Interesse daran, noch bis zum letzten Spieltag zittern zu müssen", sagt Leimbachs Trainer Dirk Stratmann. Zwar beträgt das Polster auf den Tabellenvorletzten TuS Rheinböllen derzeit acht Punkte, beide Teams treffen aber auch noch im direkten Vergleich aufeinander. "Wenn wir noch vier oder fünf Zähler sammeln, sollte es reichen. Wir sollten am Sonntag gleich die ersten drei holen", so der Leimbachs Übungsleiter: "Dann hätten wir etwas mehr Ruhe.

Ruhe ist bei der SG 2000 in diesen Tagen ein Fremdwort. Benedikt Lauer, eigentlich der Spielertrainer und die Schlüsselfigur der Reserve, wirkt derzeit als Interimslösung bei der Mülheimer Rheinlandliga-Mannschaft. Und so hat sein Co-Trainer Marcel Schottkowski nun bei der Reserve das sportliche Sagen. "Einer Doppelfunktion hätte ich nicht gerecht werden können. Ein bisschen Ruhe braucht doch jeder am Wochenende, Ich werde mir meine Jungs aber sicher öfter mal anschauen", sagt Lauer.

FSG Bengen/Lantershofen/Birresdorf – TSV Emmelshausen (So., 14.30 Uhr). Tabellenführer Emmelshausen muss im Saisonendspurt bei fünf ausstehenden Partien noch gegen vier Vereine aus dem Rhein/Ahr-Kreis antreten. Leistet gleich das Team aus Leimersdorf am Sonntag Schützenhilfe für die Verfolger SG Eintracht Mendig/Bell und TuS Oberwinter?

"Wir wollen keine Schützenleiste liefern, wir wollen uns zum Klassenverbleib schießen", sagt Bengens Trainer Ralf Bachem. Dreimal blieb sein Team zuletzt ungeschlagen, zeigte dabei stets aufsteigende Form. "Wir werden uns am Sonntag aber strecken müssen, Emmelshausen ist in der Offensive mit Marcel Christ und Daniel Reuter auf den Außen stark besetzt. Dazu ein Yannick Bach in der Spitze – das ist schon Qualität", so Bachem.

Der Respekt vor dem Branchenführer ist spürbar, dennoch fordert Bengens Coach einen offenen Kampf: "Wir haben uns gefangen, es ist auch für Emmelshausen nicht einfach, uns zu besiegen. Wir brauchen noch einen Dreier zum Klassenverbleib. Unsere Konkurrenten haben zwar auch noch schwierige Aufgaben, aber ich möchte das lieber selbst regeln."

Beim Versuch, den Spitzenreiter zu stürzen, wird Björn Binsfeld im Vergleich zur Vorwoche wieder mitwirken. Und im Saisonfinale könnte sogar Christian Morgenschweis wieder eingreifen.

SG Ahrweiler/Bad Neuenahr – SG Mörschbach/Liebshausen (So., 16 Uhr). Ein Unentschieden gefolgt von vier Niederlagen lässt die Kreisstadt-SG zwar nicht ins Bodenlose fallen, sorgt rund um das Apollinarisstadion aber schon für eine kleines Stimmungstief. Und so führte auch Abteilungsleiter Gerald Endrich in der zurückliegenden Woche mal ein eindringliches Gespräch mit der Mannschaft.

In Ahrweiler und Bad Neuenahr stehen sie derzeit eben alle auf dem Prüfstand. "Wir planen für die kommende Saison, da ist es doch normal, dass wir uns zusammensetzen", sagt Endrich. SG-Spielertrainer Julian Hilberath sagt derweil: "Es ist eine schwierige Situation. Ich wünschte, wir könnten schnell zum Alltag übergehen. Die Negativentwicklung ist ein schleichender Prozess gewesen, den wollen wir nun beenden."

Für Hilberath wäre das ebenfalls wichtig, denn auch seine Zukunft scheint noch offen. "Ich würde hier gern weitermachen", sagt er und wartet auf ein Zeichen des Vorstands. Endrich hält sich bedeckt, steht aber über den Spielertrainer: "Julian ist ja auch unser Manager, wir werden weiter mit ihm zusammenarbeiten. Wer dabei welche Rolle übernehmen wird? So weit sind wir noch gar nicht."

Währenddessen hofft Hilberath, dass seine Mannschaft wieder Fahrt aufnimmt. Personell wird er gegen Mörschbach/Liebshausen nichts ändern: "Die Mannschaft der vergangenen Woche hat ihre Sache gut gemacht." map, dag