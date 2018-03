Die sprichwörtliche britische Höflichkeit soll bei Olympia den Millionen Besuchern aus aller Welt in voller Pracht präsentiert werden. Ob Soldaten, Sicherheitspersonal oder freiwillige Helfer – eines wurde allen eingetrichtert: Stets freundlich grüßen.

Der höfliche Brite stellt sich an der Bushaltestelle in der Warteschlange hinten an.

Foto: Martin Keene – DPA

Und so geht es schon beim Eintritt in das Labyrinth des olympischen Parks los. An der Sicherheitskontrolle führen Soldaten zum Förderband, an dem die Schlange am kürzesten ist – «damit sie nicht so lange warten müssen», sagt mancher dazu. «Darf ich Sie durchsuchen?» geht es weiter, falls es in der Sicherheitsschleuse gepiepst hat. Die Briten selbst sorgen sich allerdings um den Niedergang ihres höflichen Benehmens.