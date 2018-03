Besondere Ereignisse erfordern bei Dimitrij Ovtcharov besondere Maßnahmen. Der deutsche Tischtennis-Profi zieht vor dem Finaltag im Herren-Einzel vom Olympischen Dorf in London in ein Hotel.

Dimitrij Ovtcharov will sich im Hotel in Ruhe auf sein Halbfinale vorbereiten.

Foto: Robert Ghement – DPA

Es befindet sich in unmittelbarer Nähe der ExCeL-Arena, wo der Weltranglisten-Zwölfte am Donnerstag im Halbfinale auf Weltmeister Zhang Jike aus China trifft. Je nach Ausgang der Partie steht für Ovtcharov am Nachmittag das Endspiel oder die Begegnung um Platz drei auf dem Programm. Die Wartezeit soll der 23-Jährige ebenfalls in dem Hotelzimmer überbrücken.