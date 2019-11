Baden-Baden

In Baden-Baden werden die diesjährigen Bambis verliehen

Mit prominenten Gästen wie Fußball-Bundestrainer Joachim Löw, Showmaster Thomas Gottschalk und der belgischen Königin Mathilde wird heute in Baden-Baden der Medienpreis Bambi vergeben. Die goldenen Rehkitze gehen nach Angaben der Organisatoren in diesem Jahr in 17 Kategorien an 21 Preisträger. Ausgezeichnet werden den Angaben zufolge unter anderem Hollywood-Schauspielerin Naomi Watts, Sängerin Sarah Connor sowie die Rapperin und Influencerin Shirin David. Als beste Sportler erhalten der Leichtathlet Niklas Kaul und der Schwimmer Florian Wellbrock einen Preis.