IN: 3D-Perspektiven beim Turnen

Auf dem Video-Würfel in der North Greenwich Arena können spektakuläre, dreidimensionale Bilder schon von einem großen Publikum bestaunt werden.

Die Zuschauer durften Fabian Hambüchens Reckübung in 3D bestaunen.

Foto: Andrew Gombert – DPA

So wird zum Beispiel die hoch schwierige Reck-Übung von Fabian Hambüchen in einer Aufzeichnung ausgestrahlt, plötzlich stoppt das Bild, die Kamera schwenkt um 180 Grad und zeigt das gerade vollzogene Flugelement in Super-Zeitlupe aus einer völlig anderen Perspektive.

Der dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) gehörende TV-Anbieter OBS (Original Broadcoast Service) hat in der Turn-Arena insgesamt 46 Kameras montiert. Acht davon sind 3D-fähig und sollen jene neue Bilder-Dimension einfangen und ausstrahlen. Drei Kameras sind für die Super-Zeitlupen zuständig, vier nicht fest installiert.