Trotz E-Auto-Prämie und Reichweitenzuwachs: Viele Autofahrer sehen Preis und Langstreckentauglichkeit weiterhin als die Hauptprobleme für das E-Auto. Mit der Realität hat diese Einschätzung nicht unbedingt was zu tun.

SP-X/Losheim am See. Das Elektroauto wird von vielen Deutschen immer noch als zu teuer und zu wenig alltagstauglich wahrgenommen. Das zumindest legt die „Trend-Tacho“-Umfrage der Sachverständigenorganisation KÜS nahe, bei den 71 Prozent der Befragten den hohen Preis als Argument gegen den Kauf eines E-Mobils nannten. Der gleiche Anteil führte eine zu geringe Reichweite als Problem an.

Mit der Realität deckt sich die Einschätzung nur bedingt: Die Batteriekapazitäten und möglichen Fahrdistanzen sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Lag sie für die E-Auto-Neuzulassungen 2015 im Schnitt bei knapp 200 Kilometern, erreichte sie 2019 laut der Beratungsagentur Jato einen Mittelwert von gut 500 Kilometern. Parallel sank der Anschaffungspreis, unterstützt durch den Umweltbonus liegen die Preise von E-Auto aktuell in etwa auf dem Niveau von Modellen mit Verbrennungsmotor.

Holger Holzer/SP-X