Immer größere Milliardenlücke bei Investitionen in Schulen

Frankfurt/Main

Dreckige Toiletten, baufällige Turnhallen – viele Schulen in Deutschland sehen traurig aus. Und oft fehlt Städten und Gemeinden das Geld, um Abhilfe zu schaffen. Auf fast 48 Milliarden Euro beziffert die Förderbank KfW den Investitionsstau. Vor allem in größeren Kommunen gebe es Nachholbedarf. Vor allem in Nordrhein-Westfalen und in Süddeutschland sei die Lücke größer geworden – zum Teil auch, weil die Ganztagsbetreuung ausgebaut wird. Für Kitas fehlen den Kommunen demnach weitere 7,6 Milliarden Euro.