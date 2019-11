Neue Techniken, eine größere Vielfalt an Basisfahrzeuge, stärkere Digitalisierung und Vernetzung – in boomenden Reisemobil-Branche ist Bewegung drin. Nur im Wohnbereich dominieren weitgehend die klassischen Grundrisse. Die Einsteigermarke Carado zeigt in ihrer Fahrzeugstudie auf Basis des Integrierten I449 mit neuartigen Ideen praktikable Alternativen auf und überrascht vor allem mit einer grandiosen Garagenlösung.