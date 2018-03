Immendorf will einige Nadelstiche setzen

Kein Teaser vorhanden

Debüt für Josef Ivanovic: Die Tätigkeit beim TuS Immendorf ist Ivanovics erste Trainerstation im Seniorenbereich – los geht es für den Fußball-Bezirksligisten mit dem Auswärtsspiel in Höhr-Grenzhausen.

Foto: Wolfgang Heil

Nachdem die SG Mendig/Bell den Sprung in die Rheinlandliga am letzten Spieltag der vergangenen Saison verpasst hat, ist der Klub in dieser Spielzeit der Topfavorit auf den Titel. Als größte Konkurrenten der SG werden FC Metternich und TuS Oberwinter gehandelt. Aber auch Aufsteiger FC Plaidt wird eine gute Rolle in der Bezirksliga zugetraut. Sein Debüt in der Bezirksliga gibt am heutigen Samstag Ata Urmitz, der Aufsteiger hätte es mit dem Gegner aus Mendig nicht schwieriger erwischen können. Aber generell gilt für Ata genau wie für die Sportfreunde Höhr-Grenzhausen oder den TuS Immendorf: der Klassenverbleib soll so schnell wie möglich erreicht werden.

SF Höhr-Grenzhausen -

TuS Immendorf Sa., 16 Uhr

Gelassen geht Immendorfs neuer Trainer Josef Ivanovic in seine erste Spielzeit als Verantwortlicher einer Seniorenmannschaft. "Ich habe keine Erwartungshaltung, was das Spiel in Höhr angeht. Wir haben die Vorbereitung recht ordentlich absolviert und wissen, was für eine hohe Hürde Höhr gleich zum Auftakt darstellt. Schließlich haben die Westerwälder in der ersten Rheinlandpokalrunde Emmelshausen ausgeschaltet", sagt Ivanovic. Der Übungsleiter will mit seiner Mannschaft versuchen, aus einer kompakten Defensive Nadelstiche zu setzen. "Vielleicht gelingt uns ja eine Überraschung."

Ata Urmitz -

SG Mendig/Bell Sa., 17 Uhr

Gleich einen dicken Brocken hat Ata Urmitz, mit der SG Mendig/Bell zum Auftakt in der neuen Spielklasse erwischt. "Aber wir nehmen die Gegner, wie sie kommen. Etwas anderes bleibt uns auch gar nicht übrig", sagt Trainer Nezir Aydin. Der aber bedauert, dass ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt sehr viele Verletzte zu beklagen sind. "Mir fehlen sechs Stammspieler, deren fehlen ist nicht zu kompensieren. Wir müssen aus der Situation aber das Beste machen", fordert Aydin. Ansonsten freut man sich in Urmitz auf die neue Liga und geht ohne Belastung in die Spielzeit.

FC Gönnersdorf -

SG Mülheim-Kärlich II Sa., 17.15 Uhr

Gleich zum Auftakt muss die Mülheimer Reserve ohne ihren neuen Trainer Robby Brace auskommen. "Eine private Verpflichtung macht es unmöglich, die Mannschaft ins Vinxbachtal zu begleiten. Das bedauere ich sehr", erklärt der Engländer. Der nach anfänglichen Schwierigkeiten inzwischen einen konkurrenzfähigen Kader zusammen hat. "Die Jungs haben gut trainiert, sind alle fit, und ich glaube, dass wir in Gönnersdorf nicht chancenlos sind", sagt Brace. Vertreten wird Brace durch seine Co-Trainer Roland Heberle und Marcel Schottkowski.

SG Andernach -

FC Metternich So., 15 Uhr

Am Sonntag treffen mit Andernach und Metternich gleich zwei Topteams aufeinander. "Ich habe die Andernacher in einem Testspiel gesehen, da haben sie mich schon beeindruckt. Die Andernacher gehören zu den Favoriten, auch weil sie sich ordentlich verstärkt haben", glaubt Metternichs Trainer Dominik Treis. Der in den Bäckerjungen gleich einen Gradmesser für seine Mannschaft sieht. Die Hoffnungen im Lager der Germania erhalten jedoch einen Dämpfer durch die Verletzung von Zoran Juranovic, der fehlen wird. Dazu stehen Jonas Simek und Jan Lauterbach nicht zur Verfügung, die sich beide im Urlaub befinden. wzi