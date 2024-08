«Imagine»: DJ schlichtet Zoff im Beachvolleyball-Finale

Anzeige

Paris (dpa). So hatte John Lennon sich das vorgestellt. Als es im Finale der Beachvolleyballerinnen zu einem lautstarken Streit kommt, legt der DJ einfach «Imagine» auf – und sorgt mit dem Klassiker des Ex-Beatle über eine friedliche und geeinte Welt für eine einmalige Atmosphäre im Stadion am Eiffelturm. Die Spielerinnen grinsen, die Fans schwenken die Arme in der Luft und singen lauthals mit.

Zuvor war es zwischen der Kanadierin Brandie Wilkerson und der Brasilianerin Ana Patricia im dritten Satz zu einem heftigen Wortgefecht am Netz gekommen. Die jeweiligen Partnerinnen Melissa Humana-Paredes und Duda eilten hinzu, der Schiedsrichter musste sich zwischen die Duos stellen. «Wir waren ziemlich auf 180, die Partnerinnen und der Schiedsrichter kamen dazu. Es war ein ziemliches Durcheinander», sagte Wilkerson.

Auslöser des Streits war wohl ein Missverständnis. Wilkerson berichtete, sie habe in Richtung ihrer Familie reagiert, die hinter den Brasilianerinnen saß. Diese dachten jedoch, sie würden von ihrer Gegnerin verhöhnt. «Aber nach dem Spiel war alles gut, wir umarmten uns direkt», sagte Wilkerson. Den Olympiasieg sicherten sich übrigens die Brasilianerinnen.