Im Urlaub nachnominiert: Ringer Lazogianis verpasst Coup

Anzeige

Paris (dpa). Nach einer turbulenten Vorbereitung hat Lucas Lazogianis in seinem Auftaktkampf bei den Olympischen Spielen eine Überraschung knapp verpasst. Der 23-Jährige hatte den kubanischen Weltmeister Gabriel Rosillo in der Gewichtsklasse bis 97 Kilogramm am Rand einer Niederlage, kassierte kurz vor Schluss dann aber noch die entscheidende Wertung gegen sich. Sollte Rosillo am Abend das Finale erreichen, darf Lazogianis am Mittwoch aber in der Hoffnungsrunde noch mal ran und in dieser zumindest noch um Bronze kämpfen. Gold oder Silber sind nicht mehr möglich.

«Es war ein Moment der Unachtsamkeit», sagte Lazogianis nach seiner Niederlage. «Das ärgert mich extrem.» Er habe einmal kurz «den Kopf ausgeschaltet», das habe ihn letztlich einen ansonsten «guten Kampf» gekostet. Körperlich sei er topfit gewesen, erklärte der Griechisch-römisch-Spezialist.

Im Urlaub für die Spiele nachnominiert

Lazogianis war gerade mit seiner Freundin in Miami im Urlaub, als er Anfang Juli von seiner Olympia-Nominierung erfahren hatte. Der Weilimdorfer war kurzfristig nachgerückt, weil der russische Verband seine Athleten zurückgezogen hatte. Vor sechs Wochen hatte sich Lazogianis zudem noch am Knie verletzt – bei einem Training in Bulgarien gegen den Kubaner Rosillo. Davon war der deutschen Zukunftshoffnung in Paris allerdings nichts anzumerken.

Für die Leipzigerin Anastasia Blayvas ist das Turnier in der Klasse bis 50 Kilogramm nach einer Niederlage gegen die langjährige Weltklasse-Athletin Maria Statnick aus Aserbaidschan beendet.