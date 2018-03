Aus unserem Archiv

Düsseldorf

Im sogenannten Sauerland-Prozess verzichtet das Düsseldorfer Oberlandesgericht auf einen Teil der Vorwürfe. Der Vorwurf der Mitgliedschaft in einer inländischen Terrorvereinigung wurde fallengelassen. Die Bundesanwaltschaft stimmte dem zu. Das wird am Strafmaß kaum etwas ändern. Das Gericht steht kurz vor dem Abschluss der Beweisaufnahme. Am 3. Februar soll die Bundesanwaltschaft mit den Plädoyers beginnen.