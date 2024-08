Im Norden ist Sprit teuer – Kraftstoffpreise

Anzeige

SP-X/München. In Norddeutschland ist Tanken aktuell besonders teuer. Die bundesweit höchsten Preise für Super E10 werden laut ADAC in Schleswig-Holstein aufgerufen, wo der Liter im Mittel 1,739 Euro kostet. Diesel ist mit 1,621 Euro in Mecklenburg-Vorpommern am teuersten. Günstigstes Bundesland für Benziner-Fahrer ist das Saarland, wo es den Liter für 1,682 Euro gibt. Rheinland-Pfalz ist das beste Tankland für Dieselfahrer, die dort 1,557 Euro zahlen. Gegenüber dem Vormonat haben sich im Gesamt-Ranking der Bundesländer dem Automobilclub zufolge nur wenige Änderungen ergeben, was am derzeit insgesamt vergleichsweise ruhigen Preisgeschehen bei den Kraftstoffen liegen dürfte.

Unter anderem im Saarland und Rheinland-Pfalz gibt es aktuell im Bundeslandvergleich den günstigsten Sprit Foto: ADAC

Holger Holzer/SP-X