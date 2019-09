Detmold

Im Lügde-Missbrauchsprozess hohe Haftstrafen verhängt

Im Prozess um den hundertfachen Kindesmissbrauch auf einem Campingplatz in Lügde sind die Angeklagten zu hohen Haftstrafen und anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Das Landgericht Detmold verhängte eine Freiheitsstrafe von 13 Jahren gegen den 56-jährigen Andreas V., der 34-jährige Mario S. erhielt 12 Jahre. Das Gericht ordnete zudem anschließende Sicherungsverwahrung an – zu groß sei das Risiko, dass sich die beiden Männer nach der verbüßten Haft wieder an Kindern vergehen würden, so das Gericht.