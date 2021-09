Im Herbst steigt die Gefahr – Wildunfälle

SP-X/Köln. Das Risiko von Wildunfällen steigt wieder. Im Herbst nehmen Kollisionen zwischen Auto und Tier deutlich zu, wie die Versicherungsgesellschaft HUK-Coburg warnt. Lag die Zahl der täglichen Fälle 2020 über das Jahr bei 120, waren es im Oktober und November 160. Autofahrer sollten vor allem an Waldstücken und Feldern mit plötzlich auftauchenden Rehen und Hirschen rechnen und umsichtig fahren. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn im Oktober die Zeitumstellung erfolgt, dann fällt der Berufsverkehr wieder in die Zeit von Sonnenauf- und –untergang. Die Tiere sind um diese Zeit auf Nahrungssuche oder kehren in ihre Ruhezonen zurück und überqueren dabei Straßen.

Holger Holzer/SP-X