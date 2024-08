Die Spurensicherung ist am Gleis 8 - 10 im Einsatz. Am Frankfurter Hauptbahnhof hat ein Mann einen anderen Mann erschossen. (zu dpa: «Im Hauptbahnhof erschossen - Opfer war 27 Jahre alt»)

Foto: Andreas Arnold/DPA

Frankfurt (dpa). Der im Frankfurter Hauptbahnhof erschossene Mann war 27 Jahre alt. Bei dem kurz nach der Tat festgenommenen mutmaßlichen Schützen handelt es sich um einen 54-Jährigen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Beide seien türkische Staatsangehörige. Zum Motiv und den Hintergründen liefen weiterhin Ermittlungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei stand der 27-Jährige am Dienstag gegen 21.00 Uhr am Bahnsteig von Gleis 9. Der 54-Jährige habe sich von hinten genähert und mehrere Schüsse aus einer Pistole abgefeuert. Anschließend sei der Mann geflüchtet. Bundespolizisten nahmen ihn kurz darauf an Gleis 7 widerstandslos fest. Das Opfer starb noch am Tatort.

Die Spurensicherung ist am Gleis 8 – 10 im Einsatz. Am Frankfurter Hauptbahnhof hat ein Mann einen anderen Mann erschossen. (zu dpa: «Im Hauptbahnhof erschossen – Opfer war 27 Jahre alt») Foto: Andreas Arnold/DPA

Die mutmaßliche Tatwaffe entdeckten die Ermittler bei der Spurensicherung. Der 54-Jährige soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden, der darüber entscheidet, ob der Verdächtige in Untersuchungshaft kommt.

Die Polizei hat einen Einsatzbereich abgesperrt. Am Frankfurter Hauptbahnhof hat ein Mann einen anderen Mann erschossen. (zu dpa: «Im Hauptbahnhof erschossen – Opfer war 27 Jahre alt») Foto: Andreas Arnold/DPA

Einsatzkräfte stehen vor dem Hauptbahnhof. Am Frankfurter Hauptbahnhof hat ein Mann einen anderen Mann erschossen. (zu dpa: «Im Hauptbahnhof erschossen – Opfer war 27 Jahre alt») Foto: Andreas Arnold/DPA