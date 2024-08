Miroslav Klose und seine Nürnberg müssen im Saarbrücker Ludwigspark Kräfte und Nerven lassen: Am Ende wird der eigentliche Ersatzkeeper Christian Mathenia zum Erfolgsgaranten.

Fußball: DFB-Pokal, 1. FC Saarbrücken - 1. FC Nürnberg, 1. Runde, Ludwigspark-Stadion. Saarbrücken jubelt nach dem 1:1. (zu dpa: «Im Elfmeterschießen: Nürnberg siegt in Saarbrücken»)

Fußball: DFB-Pokal, 1. FC Saarbrücken - 1. FC Nürnberg, 1. Runde, Ludwigspark-Stadion. Saarbrücken jubelt nach dem 1:1. (zu dpa: «Im Elfmeterschießen: Nürnberg siegt in Saarbrücken») Foto: Thomas Frey/DPA

Saarbrücken (dpa) – Der 1. FC Nürnberg und sein neuer Trainer Miroslav Klose haben den letztjährigen DFB-Pokalschreck 1. FC Saarbrücken gleich in der ersten Runde aus dem Wettbewerb geworfen. Der Club brauchte dafür beim Drittligisten allerdings das Elfmeterschießen, das er mit 5:3 nach einem 1:1 nach Verlängerung gewann. Christian Mathenia hielt den entscheidenden Schuss von Saarbrückens Kapitän Manuel Zeitz, der einst für den FCN auflief.

Der Tscheche Michal Sevcik hatte den Zweitligisten aus Franken in der 12. Minute in Führung gebracht. Joker Kai Brünker traf in der 80. Minute sehenswert zum Ausgleich.

Traumtor zum Start

Fußball: DFB-Pokal, 1. FC Saarbrücken – 1. FC Nürnberg, 1. Runde, Ludwigspark-Stadion. Saarbrückens Saarbrückens Simon Stehle(r) und Nünbergs Robin Knoche kämpfen um den Ball. (zu dpa: «Im Elfmeterschießen: Nürnberg siegt in Saarbrücken») Foto: Thomas Frey/DPA

Die Nürnberger legten eine weitgehend souveräne erste Halbzeit hin. Sevcik glänzte mit einem Traumtor in den Winkel aus 20 Metern und brachte dem Zweitligisten noch mehr Sicherheit. In der 37. Minute verhindert Torwart Phillip Menzel das 0:2 durch Kanji Okunuki.

Fußball: DFB-Pokal, 1. FC Saarbrücken – 1. FC Nürnberg, 1. Runde, Ludwigspark-Stadion. Nürnbergs Trainer Miroslav Klose gibt Anweisungen. (zu dpa: «Im Elfmeterschießen: Nürnberg siegt in Saarbrücken») Foto: Thomas Frey/DPA

Die Saarländer hatten in der vergangenen Saison im Ludwigspark Eintracht Frankfurt, den FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach überraschend bezwungen. Erst im Halbfinale gegen den 1. FC Kaiserslautern war nach einer 0:2-Niederlage Schluss.

Zunehmende Ballverluste

Gegen die Nürnberger, die die zunehmend mit Ballverlusten zu kämpfen hatten, verstärkte Saarbrücken nach einer guten Stunde Spielzeit den Druck. Dem FCS fehlten zunächst aber die Ideen, um die FCN-Abwehr vor Schlussmann Mathenia zu knacken. Der Routinier darf Zweitliga-Stammkeeper Jan Reichert in allen Pokal-Partien vertreten – und musste in der Schlussphase doch noch hinter sich greifen: Brünker glich mit einer sehenswerten Volley-Abnahme im Fallen aus und rettete sein Team in die Verlängerung.