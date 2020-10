Köln

ATP-Turnier

Im Doppel mit Bruder Mischa: Zverev scheitert in Köln

An der Seite seines älteren Bruders Mischa Zverev ist Deutschlands Top-Spieler Alexander Zverev beim ATP-Turnier in Köln gleich in der ersten Runde der Doppel-Konkurrenz gescheitert.