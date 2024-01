Im Abo zum Akku – Yamaha plant Batterietauschsystem

Yamaha will für elektrische Einspurfahrzeuge ein Batterietauschsystem etablieren. Dazu wurde nun die neue Tochter Enyring gegründet, die ab 2025 in Berlin ihre Dienstleistung anbietet.

Mit Booster und Booster Easy bringt Yamaha im Sommer zwei Lifestyle-Pedelecs in Deutschland auf den Markt Foto: Yamaha

SP-X/Neuss/Berlin. Yamaha Motor will künftig in Deutschland ein Batterietauschsystem für urbane E-Fahrzeuge als Abo-Dienst etablieren. Verantwortlich für dieses System ist die von Yamaha frisch gegründete Enyring Gmbh, die ihre Dienstleistungen ab 2025 zunächst in Berlin anbieten wird. Nutzer elektrisch angetriebener Fahrzeuge, in erster Linie nennt Yamaha hier E-Bikes, können die Traktionsbatterie künftig abonnieren und bei Bedarf in Wechselstationen leere gegen volle Akkus tauschen.

Enyring will ausgemusterte Batterien einem Recycling-Kreislauf zuführen. Werden Akkus für die Nutzung von E-Fahrzeugen ausgemustert, sollen sie in Zellen zerlegt, recycelt und fortan als Speicherbatterien genutzt werden.

Yamaha bietet seit bereits vielen Jahren als Zulieferer Pedelec-Antriebssysteme und seit 2023 auch eine eigene Flotte von E-Bike-Modellen an. Neben klassischen Fahrradtypen umfasst das E-Bike-Angebot auch das Elektro-Mofa Booster.

Mario Hommen/SP-X