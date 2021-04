illegale Müllablagerung auf der Autobahn

A60 bei Prüm (ots). PRESSEDIENST ------------------------------------------------------------ POLIZEIINSPEKTION PRÜM ------------------------------------------------------------ Prüm, 04. April 2021 ------------------------------------------------------------ A60 bei Prüm (ots) – Am 04.04.2021 wurde um 18:00 Uhr eine illegale Müllentsorgung auf der Autobahn 60 zwischen den Anschlussstellen Waxweiler und Prüm FR Prüm am rechten Fahrbahnrand in Höhe Winringen festgestellt.