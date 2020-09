Illegale Entsorgung von Müll und Tierkadavern in Habscheid

Vermutlich im Tatzeitraum vom 17.08.2020 bis 20.08.2020 wurden in einem Waldstück an der Landesstraße 1, Gemarkung Habscheid, zwischen Heckhuscheid und Winterspelt, Müll sowie Tierkadaver entsorgt.

Die Tierkadaver (Reste eines Wildtieres) wurden in zwei Müllsäcken entsorgt. Weiterhin wurden Tapetenreste, Teppiche und Glasflaschen entsorgt. Seitens der Polizeiinspektion Prüm wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per Email pipruem@polizei.rlp.de zu melden.



