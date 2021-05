Kalenborn-Scheuern

illegale Abfallentsorgung

Im Tatzeitraum 16.04.2021 bis 30.04.2021 wurde Abfall in Form von „Bauschutt“ auf einem Grundstück in der Hillstraße in Kalenborn-Scheuern widerrechtlich zum Nachteil eines 47-jährigen Anwohners aus der VG Gerolstein entsorgt.