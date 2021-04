illegale Abfallentsorgung

Durch bisher unbekannte Täter wurden im Zeitraum 02.04.06.04.2021 in einer Lavagrube an der Landstraße 64 zwischen Daun-Gemünden und Brockscheid ausbetonierte Pflanzkübel und ein zerschlagener Betonschachtring illegal und unberechtigt entsorgt.

Daun (ots). Durch bisher unbekannte Täter wurden im Zeitraum 02.04. – 06.04.2021 in einer Lavagrube an der Landstraße 64 zwischen Daun-Gemünden und Brockscheid ausbetonierte Pflanzkübel und ein zerschlagener Betonschachtring illegal und unberechtigt entsorgt.



Hinweise auf den Verursacher werden an die Polizeiinspektion Daun unter Tel.: 06592 96260 erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/96260

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell