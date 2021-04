Illegale Abfallbeseitigung in Lissendorf

03.2021 mehrere Platten Laminatboden an zwei verschiedenen Örtlichkeiten rund um die Ortslage Lissendorf unerlaubter Weise in der Natur entsorgt. Es handelt sich bei beiden Ablagerungen vermutlich um denselben Verursacher. Auf Grund der Menge wird davon ausgegangen, dass die Bodenplatten aus einem größeren Renovierungsvorgang herrühren. Die Polizeiinspektion Prüm erbittet nun sachdienliche Hinweise zum Verursacher unter der Telefonnummer 06551/942-0 oder per E-Mail pipruem.dgl@polizei.rlp.de .



