Krieg in der Ukraine

Ikke Hüftgold will Hunderte Ukraine-Flüchtlinge holen

Ikke Hüftgold (45), Partyschlager-Sänger und Musikproduzent, will Hunderte ukranische Flüchtlinge nach Deutschland holen und in sichere Obhut vermitteln. «Nach dem russischen Angriff auf ein Atomkraftwerk hat er am Freitag entschieden, einen Auftritt am selben Abend in Südtirol abzusagen und zu helfen», sagte sein Geschäftspartner Dominik de León am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Es sei herzzerreißend, die Bilder von ukrainischen Kindern auf der Flucht vor Krieg zu sehen.