Dekoartikel von IKEA stehen in der Ausstellungsfläche in der Filiale Eching. Am 17.10.1974 wurde mit dem Möbelhaus in Eching bei München die erste IKEA-Filiale in Deutschland eröffnet. (zu dpa: «Ikea verzeichnet Umsatzverlust im Jubiläumsjahr») Foto: Sven Hoppe/DPA