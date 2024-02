Plus Kreis Kusel IGM-Geschäftsführer Michael Groß ist Spitzenkandidat für die Kreistagswahl Mit Michael Groß als Spitzenkandidat geht die FDP im Kreis Kusel in die Kreistagswahl am 9. Juni 2024. Von Roswitha Kexel

Der Unternehmer und Geschäftsführer der IGM GmbH & Co. KG in Medard wurde im Anschluss an den FDP-Parteitag gewählt - ebenso die Kandidaten der Bewerberliste für die Kreistagswahl. Auf Listenplatz 2 wurde Elias Lippes, der Vorsitzende des FDP Verbandsgemeindeverbandes Kusel-Altenglan und der Jungen Liberalen Kaiserslautern-Kusel-Donnersberg, als Spitzenkandidat der Jungen Liberalen ...