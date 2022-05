Frankfurt/Main

Metallindustrie

IG Metall will Tarifrunde nicht verschieben: Setzt auf Staat

Die anstehende Tarifrunde für die Metall- und Elektroindustrie darf nach Ansicht der IG Metall nicht verschoben werden oder in einer Nullrunde enden. «Die Metallerinnen und Metaller werden nicht verzichten, verschieben oder vertagen. Dafür sind die Belastungen durch die Pandemie oder die enorm hohe Inflation viel zu groß», erklärte der Chef des Bezirks Mitte, Jörg Köhlinger, am Dienstag in Frankfurt nach einer ersten Sitzung der regionalen Tarifkommission.