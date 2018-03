Aus unserem Archiv

München

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Januar weiter aufgehellt. Der ifo-Index stieg von 94,7 Punkten im Vormonat auf 95,8 Punkte an. Das teilte das ifo Institut für Wirtschaftsforschung in München mit. Damit legte der Index, der als wichtiger Frühindikator für die Entwicklung der deutschen Wirtschaft gilt, bereits zum zehnten Mal in Folge zu. Der Index wird monatlich durch eine Befragung von 7000 Unternehmen ermittelt.