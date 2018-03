Aus unserem Archiv

Frankfurt/Main

Der Chef des Münchener Ifo-Instituts, Hans- Werner Sinn, hat sich für regional gestaffelte Hartz-IV-Regelsätze ausgesprochen. Sie sollten in Großstädten bis zu sechs Prozent höher liegen als in strukturschwachen Gegenden. Das sagte Sinn der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung». Es sei nicht sinnvoll, dass Hartz IV überall in Deutschland gleich hoch sei. Die Lebenshaltungskosten seien unterschiedlich. Je niedriger diese am Wohnort seien, desto geringer sei der Anreiz, Hartz IV zu verlassen.