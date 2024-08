Ein Mann schraubt während der Internationalen Funkausstellung (IFA) in der Messe Berlin am Stand von Fairphone ein Fairphone auseinander. Seit 1924 zeigen Aussteller ihre Neuheiten auf der Funkausstellung in Berlin. Die Messe dauert noch bis zum 05. September. (zu dpa: «IFA plant zum 100. Geburtstag mit rund 1.800 Ausstellern») Foto: Sebastian Christoph Gollnow/DPA