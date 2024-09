Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, 2.v.l) steht zusammen mit Franziska Giffey (SPD, r), Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe von Berlin, und Kai Wegner (CDU, 2.v.r), Regierender Bürgermeister von Berlin, beim Eröffnungsrundgang am ersten Publikumstag der Internationalen Funkausstellung IFA 2024 auf dem Berliner Messegelände am Messestand von LG und hält einen Home Assistant Roboter in der Hand. Zum 100. Jubiläum der Leitmesse für Unterhaltungselektronik und Hausgeräte werden vom 6. bis zum 10. September 2024 rund 1.800 Aussteller und mehr als 180.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. (zu dpa: «IFA für Privatbesucher geöffnet - Kanzler zu Gast») Foto: Carsten Koall/DPA