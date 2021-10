Ibrahimovic verpasst WM-Qualifikationsspiele für Schweden

Der schwedische Fußballnationalspieler Zlatan Ibrahimovic wird nicht an den WM-Qualifikationsspielen seines Landes gegen Kosovo und Griechenland teilnehmen.

Ibrahimovic, der am Sonntag seinen 40. Geburtstag feiert, habe sich noch nicht ausreichend von seiner Knieverletzung erholt, sagte Nationaltrainer Janne Andersson einer Mitteilung des schwedischen Fußballverbands zufolge. Noch am Dienstag hatte Andersson die Hoffnung geäußert, der Rekordtorschütze der Tre Kronor könne rechtzeitig in die Nationalmannschaft zurückkehren.

Wegen seiner Verletzung hatte Ibrahimovic bereits die Europameisterschaft im Sommer verpasst. Auch für seinen Club AC Mailand kam der Stürmer bisher nur auf einen einzigen Einsatz in dieser Saison. Gegen Atalanta Bergamo am Sonntag werde er ebenfalls nicht dabei sein, sagte AC-Mailand-Coach Stefan Pioli bei einer Pressekonferenz am Samstag.

Die Schweden spielen am 9. und 12. Oktober in Stockholm gegen Kosovo und Griechenland. In der Qualifikationsgruppe B liegen sie derzeit mit neun Punkten aus vier Partien hinter Spanien (6 Spiele, 13 Punkte) auf Rang zwei.

© dpa-infocom, dpa:211002-99-456200/2