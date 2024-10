Köln

Gesundheits-Umfrage

Hygiene im Alltag schützt: Immer mehr Menschen wissen das

Von dpa/tmn

i Hygiene im Alltag ist wichtig: Händewaschen kann Infektionskrankheiten vorbeugen. (zu dpa: «Hygiene im Alltag schützt: Immer mehr Menschen wissen das») Foto: Christin Klose/DPA

Wie wichtig Händewaschen und Co. sind, weiß seit der Corona-Pandemie jedes Kind. Und eine Umfrage bestätigt: Das Hygieneverhalten der Menschen in Deutschland hat sich in den letzten Jahren verbessert.