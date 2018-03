Hussing, "Mocki" und Co.

Jacqueline Lölling hat prominente Vorgänger: Artur Knautz (Daadener Turnerverein) war der Kapitän der deutschen Feldhandballmannschaft, die bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin die Goldmedaille gewann. Löllings Brachbacher Landsmann Peter Hussing gewann bei den Olympischen Spielen 1972 in München Bronze. Margit Höller, besser bekannt unter dem Mädchennamen Margit Stein (KKS Daaden), war Teilnehmerin der Olympischen Spiele 1988 (Seoul) und 1992 (Barcelona).

Stefan Schütz (LG Sieg) aus Betzdorf nahm 1988 als Ersatzläufer der deutschen 4 x 100-Meter-Staffel an den Spielen in Seoul teil; Leichtathletin Sabrina Mockenhaupt von der LG Sieg startete bei drei Olympischen Spielen: 2004 in Athen, 2008 in Peking und 2012 in London. Wegen des deutschen Olympia-Boykotts konnte Leichtathlet Hans-Jürgen Orthmann aus Betzdorf nicht an den Olympischen Spielen 1980 in Moskau teilnehmen. clg