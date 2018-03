Hunsrückhöhe rettet sich mit 4:0

Kein Teaser vorhanden

Die Vorentscheidung beim 4:0 in Kastellaun: Morshausens Simon Lang foult Hunsrückhöhe-Spielertrainer Rainer Kunz, der zuvor zum 1:0 getroffen hatte. Den fälligen Elfer verwandelte Christian Herberts zum 2:0.

Foto: Hardy Beissel

Das alles braucht die Hunsrückhöhe-Kicker aus Würrich, Belg und Bärenbach um Spieltrainer Rainer Kunz nicht mehr zu interessieren, sie ließen kaum etwas anbrennen in dieser wichtigen Partie. Kunz, der in der kommenden Saison dann mit seinem neuen Klub SG Laudert/Lingerhahn in der B Süd auf sein altes Team treffen wird, war erleichtert: "Man hat von Anfang an gesehen, dass wir gewinnen wollten. Morshausen stand dagegen die ersten 30 Minuten neben sich." Das konnte sein Spielertrainer-Kollege Nico Pinger nur bestätigen: "Über unsere Einstellung zu dem Spiel ärgere ich mich maßlos. Und über unsere Disziplinlosigkeiten genauso." Denn Morshausen beendete die Partie mit nur neun Spielern, doch dazu später. Denn da stand es schon 2:0 für Hunsrückhöhe: Kunz selbst hatte nach 15 Minuten das 1:0 geschossen und auch am 2:0 war er beteiligt. Nach einem Foul an ihm von Simon Lang zeigte Schiedsrichter Hans-Jürgen Diel auf den Elfmeterpunkt, Christian Herberts ließ sich nicht entgehen und verwandelte zum 2:0 (32.). "Danach war das Spiel praktisch schon entschieden", sagte Kunz, der mit seinem Mannen nur jeweils in den zehn Minuten vor und nach der Pause etwas bangen musste. "Wenn wir da treffen, kann es vielleicht noch mal eng werden", sagte Pinger, "aber dann schwächen wir uns selbst."

Zunächst sah Alexander Memmesheimer Gelb-Rot (60.). Da er danach noch Diel ein paar warme Worte mitgab, zog der Schiedsrichter seinen Pass ein. Er wird sicher wegen Beleidigung am Montag fehlen. Patrick Sczodrak dürfte es nicht anders gehen, er sah nach 73 Minuten glatt Rot. Kunz bezeichnete es als "kleinen Handschlag über die Haare", was Sczodrak sich gegen Hunsrückhöhes Stefan Ströher als Tätlichkeit leistete. Pinger war bedient. "Nach Alis Gelb-Roter Karte war alles erledigt", wusste er. Hunsrückhöhe spielte die Partie locker nach Hause, Mike Shovestull traf zum 3:0 (75.) und Herberts zum 4:0 erneut per Foulelfmeter (86.). "Ein Lob an die Mannschaft und auch an unsere vielen Fans, die uns sehr unterstützt haben", sagte Kunz, für dem eine durchwachsene Saison nach Platz drei im Jahr davor noch gut zu Ende ging: "Es wollte nicht jeder wahrhaben, dass es nach der tollen Saison nicht einfach so weitergehen kann. Ich habe zwischendrin ein paarmal überlegt, ob ich weitermachen soll. Aber so einen Abschluss wünscht man sich natürlich. Es konnte nicht besser laufen." Diese Worte hätte Pinger, der nach der Saison bei der SGM aufhört, auch gerne gesagt. Vielleicht ja am Pfingstmontag. mb