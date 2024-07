Ein junger Seehund befindet sich in der Nähe einer Fischtreppe. Der Seehund verirrte sich von der Nordsee in die Elbe und schwamm bis nach Geesthacht. Er wurde eingefangen und in sein neues Zuhause, die Seehundstation Friedrichskoog gebracht. (zu dpa: «Hungriger Heuler holt sich Fisch an Fischtreppe») Foto: Landespolizei Schleswig-Holstein/DPA