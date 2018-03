Aus unserem Archiv

Berlin/Hamburg

Bei Kundgebungen in Berlin und Hamburg haben hunderte Menschen Solidarität mit den Demonstranten im Iran gezeigt. Bis zu 1300 Menschen hätten sich in Berlin am Brandenburger Tor versammelt, sagte Javad Dabiran vom Nationalen Widerstandsrat Iran. In 23 Reisebussen seien auch Teilnehmer aus Hannover, Hamburg, Köln und anderen Regionen angereist. In Hamburg versammelten sich nach Polizeiangaben rund 300 Menschen. Im Iran protestieren seit Tagen Tausende gegen Arbeitslosigkeit, hohe Lebensmittelpreise, Korruption und die autoritäre Staatsführung.