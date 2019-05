Wien

Hunderte Fans verabschieden sich in Wien von Niki Lauda

Hunderte Fans haben sich in Wien von Motorsport-Legende Niki Lauda verabschiedet. Der geschlossene Sarg soll vier Stunden lang im Wiener Stephansdom öffentlich aufgebahrt werden. Zahlreiche Menschen nutzten bereits am Morgen die Möglichkeit, dem österreichischen Nationalhelden die letzte Ehre zu erweisen. Zuvor hatte die Familie vor dem Sarg, auf dem Laudas Helm lag, eine kleine Andacht gehalten. Nach der öffentlichen Aufbahrung soll ab 13 Uhr ein Requiem für den ehemaligen Sportler und Luftfahrtunternehmer stattfinden. Bestattet werden sollte Lauda in einem Rennoverall.